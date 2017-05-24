Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о плане Независимой общественной антидопинговой комиссии по борьбе с допингом.

«У нас был национальный план, видение борьбы с допингом, но не все аспекты сработали – было большое количество нарушений антидопинговых правил в легкой и тяжелой атлетике, ряде других видов спорта.

В связи с тем, что на основании доклада WADA наша система была урезана в правах, мы приняли решение еще раз изучить эту ситуацию. Новый план выведет борьбу с допингом в России на новый уровень.

Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг – это плохо. Надо усердно тренироваться, использовать современные технологии, без допинга можно побеждать», – сказал Мутко.