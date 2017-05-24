На подготовку спортивного резерва в 2016 году было выделено 132 млрд рублей

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о финансировании подготовки спортивного резерва.

«Согласно стратегии развития физической культуры и спорта наша цель – быть в тройке призеров на Олимпийских играх. В этой логике организована система подготовки спортивного резерва.

Она включает в себя более 5 тысяч спортивных организаций, почти 50 тысяч объектов спорта и 3 миллиона 300 тысяч спортсменов, из которых 12,5 тысячи входят в состав национальной сборной России. Нашу сборную обеспечивают более 4 тысяч специалистов, а всего в системе подготовки спортивного резерва работает 95 тысяч тренеров.

Финансовое обеспечение этой работы – консолидированное, из федерального и региональных бюджетов. В 2016 году в сравнении с 2014 годом оно выросло почти на 10 миллиардов рублей и составило 132 миллиарда рублей.

Только на развитие базовых видов спорта субъектами Федерации за три последних года из федерального бюджета направлено более 1,8 миллиарда рублей», – сказал Колобков.