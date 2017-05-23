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    Виталий Смирнов: «Человек, уличенный в допинговых нарушениях, не сможет занимать госдолжности»

    Теги допинг Виталий Смирнов сборная России сборная России жен НОАК

    Президент Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов рассказал о том, какие меры будут применяться к нарушившим антидопинговые правила спортсменам и тренерам.

    «Предусмотрены меры по контролю за недобросовестными спортсменами. Будут приняты меры по взысканию с доходов и имущества дисквалифицированных спортсменов и тренеров, которые они получили в качестве призовых.

    Тот же принцип будет предложен в отношении дисквалифицированных спортсменов, в случае если они будут претендовать на замещение госдолжностей. Человек, уличенный в нарушении антидопинговых правил, будет ограничен или пожизненно лишен права занимать эти должности», – сказал Смирнов.

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