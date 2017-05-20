Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Более 100 медалей Рио-2016 возвращены организаторам из-за ржавчины и других дефектов

    Теги Рио-2016 Марио Андрада

    Пресс-атташе Рио-2016 Марио Андрада сообщил, что больше 100 олимпийских медалей были возвращены организаторам из-за ржавчины или появившихся черных пятен.

    Как минимум 130 медалей были направлены на доработку, большинство из них бронзовые, в том числе с Паралимпийских игр.

    «Самая большая проблема в том, что они падали или с ними неправильно обращались, поэтому с них слетела лакировка, медали заржавели или почернели в поврежденных местах.

    Вторая причина касается небольшого количества медалей, около десяти, они находились в сильном холоде», – сказал Андрада.

    Впервые о проблемах с медалями стало известно в октябре. Всего для Олимпийских игр-2016 было изготовлено 2488 медалей. При изготовлении серебряных и бронзовых наград на 30 процентов использовались переработанные материалы.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться