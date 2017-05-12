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    Дмитрий Медведев: «В вопросе выступления под нейтральным флагом должны учитываться интересы спортсмена»

    Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Медведев

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился мнением насчет выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом.

    «Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее.

    Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная.

    Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то, прежде всего, должны учитываться интересы самого спортсмена», – сказал Медведев.

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