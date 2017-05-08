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    Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне не будут приглашать российских легкоатлетов

    Теги чемпионат мира сборная России сборная России жен прыжки в высоту Бриллиантовая лига Ольга Назарова Мария Кучина

    Ольга Назарова, менеджер чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной, сообщила, что российские легкоатлеты не будут приглашены на этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне, несмотря на наличие индивидуальных допусков.

    «Совет директоров турнира объявил, что было принято решение в этом году россиян не приглашать. Это одно из условий IAAF, что последнее слово в данном вопросе всегда остается за организаторами, так что мы достаточно спокойно на это реагируем.

    Огорчает лишь то, что в данном случае речь идет не об уровне спортсмена, а о других – неспортивных вещах.

    Ничего, мы вернемся в Лондон в августе. Время всех расставит по местам», – сказала Назарова.

    Напомним, что с 5 по 13 августа столица Великобритании примет чемпионат мира по легкой атлетике.

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