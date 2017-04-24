Россиянка Чернова лишена бронзы Пекина-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о дисквалификации двух спортсменов за применение допинга во время Лондона-2012 и Пекина-2008.

У этих спортсменов был найден допинг в ходе перепроверки проб с Игр-2008 и Игр-2012.

Российская семиборка Татьяна Чернова лишена бронзы Пекина-2008 за использование туринабола.

За этот же препарат дисквалифицирован в Лондоне-2012 российский бегун Максим Дылдин. На играх Дылдин занял 17-е место в беге на 400 м и был пятым в составе эстафеты 4x400 м.