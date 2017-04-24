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    Россиянка Чернова лишена бронзы Пекина-2008 из-за допинга

    Теги бег допинг сборная России сборная России жен МОК дисквалификации Пекин-2008 Татьяна Чернова семиборье Лондон-2012 Максим Дылдин

    Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о дисквалификации двух спортсменов за применение допинга во время Лондона-2012 и Пекина-2008.

    У этих спортсменов был найден допинг в ходе перепроверки проб с Игр-2008 и Игр-2012.

    Российская семиборка Татьяна Чернова лишена бронзы Пекина-2008 за использование туринабола.

    За этот же препарат дисквалифицирован в Лондоне-2012 российский бегун Максим Дылдин. На играх Дылдин занял 17-е место в беге на 400 м и был пятым в составе эстафеты 4x400 м.

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