Олимпийская чемпионка из США Роллинс дисквалифицирована на год за пропуск трех допинг-тестов

Олимпийская чемпионка из США Брианна Роллинс дисквалифицирована на год за пропуск трех допинг-тестов.

Спортсменка пропустила три внесоревновательных теста с апреля по сентябрь 2016 года.

Роллинс успешно прошла 8 других внесоревновательных допинг-тестов в 2016 году, однако по правилам МОК и IAAF должна быть наказана из-за пропуска трех тестов в течение 12 месяцев.

Два теста были пропущены Роллинс после Рио-2016, поэтому ее золото с Игр вне опасности. Все результаты спортсменки с 27 сентября 2016 года аннулированы.

Сама Роллинс сообщила, что пропустила проверку из-за того, что была на параде в свою честь во Флориде, посещала Белый дом по приглашению президента США и выступала на соревнованиях в Айове. По ее словам, спортсменка думала, что информация о ее местонахождении обновится автоматически.

Отметим, что за подобное нарушение правилами предусматривается двухлетняя дисквалификация, однако наказание американки было сокращено до года из-за того, что в ее действиях не было обнаружено намерения пропускать допинг-тесты специально.

Роллинс является олимпийской чемпионкой Рио-2016 в беге на 100 м с барьерами и чемпионкой мира-2013 в этой же дисциплине.