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    Дмитрий Медведев: «Очень важно не потерять темп по строительству небольших спортивных сооружений»

    Теги Дмитрий Медведев детский спорт любительский спорт

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о строительстве спортивных объектов в России.

    «Мы уже создали основу для занятий не только профессиональным спортом, но и любительским. И очень важно не потерять темп по строительству относительно небольших спортивных сооружений, которые должны быть в каждом населенном пункте, даже в крупных деревнях должны быть полноценные спортивные сооружения», – сказал Медведев.

    По словам Медведева, «грандиозных строек не предвидится», однако часть крупных объектов еще не сдана. Он отметил, что в 2016 году в стране было построено 4 тысячи разных спортивных объектов.

    «Это неплохой темп, нам нужно сохранить такого рода задел и строить во всех местах – и в городах, и в селах», – сказал чиновник.

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