Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о строительстве спортивных объектов в России.

«Мы уже создали основу для занятий не только профессиональным спортом, но и любительским. И очень важно не потерять темп по строительству относительно небольших спортивных сооружений, которые должны быть в каждом населенном пункте, даже в крупных деревнях должны быть полноценные спортивные сооружения», – сказал Медведев.

По словам Медведева, «грандиозных строек не предвидится», однако часть крупных объектов еще не сдана. Он отметил, что в 2016 году в стране было построено 4 тысячи разных спортивных объектов.

«Это неплохой темп, нам нужно сохранить такого рода задел и строить во всех местах – и в городах, и в селах», – сказал чиновник.