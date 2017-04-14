Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполняет критерии по восстановлению в правах.

«Был достигнут определенный прогресс, но все еще имеют место большие пробелы в ключевых моментах. Я разочарован, не вижу причин, почему больший прогресс не был достигнут, это не так уж сложно.

Совет IAAF был разочарован и обеспокоен, узнав о том, что перспектива восстановления ВФЛА в этом году остается далекой.

У ВФЛА не должно быть иллюзий по поводу того, что критерии восстановления выполняются.

Мы будем продолжать действовать строго, у нас нет временных рамок. Мы вновь рассмотрим этот вопрос в июле и вынесем решение», – сказал Коу.