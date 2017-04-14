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    Себастьян Коу: «Разочарован отсутствием значительного прогресса в восстановлении российский федерации легкой атлетики»

    Теги сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF Себастьян Коу

    Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполняет критерии по восстановлению в правах.

    «Был достигнут определенный прогресс, но все еще имеют место большие пробелы в ключевых моментах. Я разочарован, не вижу причин, почему больший прогресс не был достигнут, это не так уж сложно.

    Совет IAAF был разочарован и обеспокоен, узнав о том, что перспектива восстановления ВФЛА в этом году остается далекой.

    У ВФЛА не должно быть иллюзий по поводу того, что критерии восстановления выполняются.

    Мы будем продолжать действовать строго, у нас нет временных рамок. Мы вновь рассмотрим этот вопрос в июле и вынесем решение», – сказал Коу.

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