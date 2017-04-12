Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Жуков: «Допуск к выступлению под нейтральным флагом – это некая дискриминация»

    Теги сборная России сборная России жен Александр Жуков ОКР IAAF

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом – дискриминация.

    «Мне непонятно, почему такое решение – допустить под нейтральным флагом. Это некая дискриминация, я считаю. Но спортсмен должен выступать, поэтому решение допустить хотя бы семерых – это уже хорошо.

    Лучше выступать так, чем не выступать. Все знают, что это наши спортсмены. Будем выяснять, почему не допустили остальных. Что касается финансирования, то вся помощь будет спортсменам оказана, в том числе финансовая», – рассказал Жуков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться