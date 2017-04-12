Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом – дискриминация.

«Мне непонятно, почему такое решение – допустить под нейтральным флагом. Это некая дискриминация, я считаю. Но спортсмен должен выступать, поэтому решение допустить хотя бы семерых – это уже хорошо.

Лучше выступать так, чем не выступать. Все знают, что это наши спортсмены. Будем выяснять, почему не допустили остальных. Что касается финансирования, то вся помощь будет спортсменам оказана, в том числе финансовая», – рассказал Жуков.