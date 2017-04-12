Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о проблемах антидопинговой системы.

«Антидопинговая система работает плохо и с ней что-то не так. Надо что-то менять, потому что глобальный антидопинг не должен так работать.

Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении в то же время, когда спортсмены, легально принимающие допинг, соревнуются. Эти два момента очень принципиальны, и вместе существовать они не должны.

Нам нужна реальная прозрачность, нужно больше информации, тогда и доверие к спорту появится. А то получается, что сначала говорят, что все атлеты на Олимпиаду чистыми приезжают, а спустя четыре года выясняется, что нет, далеко не все. Почему нельзя эту информацию о тестировании публиковать?

Здесь, конечно, тоже нужен баланс, слишком личную информацию не надо выкладывать. Достаточно во время соревнований указывать время и количество проверок на допинг за год. Никаких последствий, но, например, у меня будет девять проверок, а у кого-то – ноль. И это будет показательно.

В этом плане американский антидопинг продвинулся дальше всех, это очень открытая организация. Кощунственную вещь скажу, но в этом вопросе весь мир по примеру Америки должен работать», – сказал Шубенков.