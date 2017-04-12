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    Life: бегун Хютте был информатором IAAF в вопросах допинга в российской сборной

    Теги бег допинг сборная России Денис Алексеев IAAF Александр Хютте Томас Капдевьель Алексей Кениг Павел Ивашко Зухра Верещагина

    Многократный чемпион России Александр Хютте был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает Life со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bear.

    В 2015 году Хютте был отстранен от соревнований в связи с положительной допинг-пробой. В письмах менеджеру IAAF по вопросам борьбы с допингом Томасу Капдевьелю россиянин сообщил, что запрещенные препараты в его анализах обнаружены из-за того, что его новый тренер Зухра Верещагина настаивала на приеме спортсменом нескольких препаратов.

    В переписке с Капдевьелем Хютте просит уменьшить четырехлетний срок дисквалификации до года в обмен на информацию о допинге в российской команде.

    Бегун утверждает, что у россиян Павла Ивашко, Алексея Кенига и Дениса Алексеева должны быть сокрытые положительные пробы. Хютте также настаивал на отстранении Верещагиной от тренерской деятельности.

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