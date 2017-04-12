Многократный чемпион России Александр Хютте был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает Life со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bear.

В 2015 году Хютте был отстранен от соревнований в связи с положительной допинг-пробой. В письмах менеджеру IAAF по вопросам борьбы с допингом Томасу Капдевьелю россиянин сообщил, что запрещенные препараты в его анализах обнаружены из-за того, что его новый тренер Зухра Верещагина настаивала на приеме спортсменом нескольких препаратов.

В переписке с Капдевьелем Хютте просит уменьшить четырехлетний срок дисквалификации до года в обмен на информацию о допинге в российской команде.

Бегун утверждает, что у россиян Павла Ивашко, Алексея Кенига и Дениса Алексеева должны быть сокрытые положительные пробы. Хютте также настаивал на отстранении Верещагиной от тренерской деятельности.