Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске семерых россиян до выступления под нейтральным флагом.

«Я бы не сказал, что это прямо успех для нас, конечно, мы рады за Шубенкова, Кучину. За этих семерых ребят и девчонок мы очень рады, а дальше будем смотреть», – сказал Шляхтин.

«Нам совсем не понятно, почему еще 17 спортсменам было отказано. Причины отказов IAAF не называет, но сейчас мы займемся выяснением этого вопроса, готовим очередной запрос. Имен спортсменов, кому отказали, также нет, будем запрашивать», – добавил глава ВФЛА.

IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять россиян до выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом