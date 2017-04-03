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    WADA: российские спортсмены чаще остальных нарушали антидопинговые правила в 2015 году

    Теги допинг сборная России сборная Франции сборная США сборная России жен сборная Италии WADA сборная США жен сборная Индии

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил.

    Доклад посвящен нарушениям, зафиксированным в 2015 году. В документе говорится о 1929 допинговых случаях, в которых были задействованы представители 122 стран и 85 видов спорта.

    Первое место по числу нарушений антидопинговых правил заняли российские спортсмены (176 человек), на втором месте Италия (129), на третьем – Индия (117), на четвертом – Франция (84), представители США были заподозрены в нарушении правил в 50 случаях, это девятое место.

    Больше всего нарушений зафиксировано среди спортсменов, занимающихся бодибилдингом (270), а также легкой и тяжелой атлетикой (242 и 239).

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