Мосгорсуд признал незаконным арест дома Родченкова

Мосгорсуд признал незаконным арест в Подмосковье дома, принадлежащего бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Своим решением суд удовлетворил жалобу защиты Родченкова.

«Постановление Басманного суда отменить и отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе», – говорится в решении судьи.

Басманный суд ранее наложил арест на двухэтажный жилой дом Родченкова в Московской области. При этом суд отказался арестовать земельный участок.

Следствие полагает, что дом мог быть приобретен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов, а сами препараты Родченков продавал российским спортсменам под видом витаминов. В отношении Родченкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.