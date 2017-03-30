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    Мосгорсуд признал незаконным арест дома Родченкова

    Теги допинг Григорий Родченков

    Мосгорсуд признал незаконным арест в Подмосковье дома, принадлежащего бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

    Своим решением суд удовлетворил жалобу защиты Родченкова.

    «Постановление Басманного суда отменить и отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе», – говорится в решении судьи.

    Басманный суд ранее наложил арест на двухэтажный жилой дом Родченкова в Московской области. При этом суд отказался арестовать земельный участок.

    Следствие полагает, что дом мог быть приобретен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов, а сами препараты Родченков продавал российским спортсменам под видом витаминов. В отношении Родченкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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