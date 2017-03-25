Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о том, стоит ли спортсменам подавать в суд при положительных допинг-пробах, а также прокомментировал ситуацию с восстановлением российской легкой атлетики.

«Выход всегда один – судиться.

Не буду называть конкретные федерации… Мне говорят: мы решили иск отозвать, надо попытаться не портить отношения с международными федерациями. Я отвечаю: «О чем вы? Вы на дне! Понимаете? Вам надо хоть что-то восстановить. Нет уже никаких отношений». Но не все это понимают…

Иногда не понятно, о чем вообще люди думают. Тут 17-летний паренек купил в аптеке препарат. Не принимает – честно подходит к врачу команды. Тот ему: «Ну, ты же в сборную все равно не попадешь! Принимай спокойно!» Мальчика проверили – дали 4 года дисквалификации.

Сломал парню спортивную карьеру. И что? Где тут рука Запада? Сами все натворили. И почему мы терпимы к таким проявлениям?

– Легкую атлетику сейчас реально вернуть, с этого дна поднять? И сколько времени для этого понадобится?

– Время, когда юристы могли ситуацию переломить, прошло. Ситуация давно и прочно вышла за рамки юридических кейсов. Решить может только Путин. Только на его уровне.

– Каким образом?

– С той стороны тоже сидят адекватные люди. Они хотят увидеть шаги. Там ждут изменений в подходах, в понимании. А юридическая работа по восстановлению статуса легкоатлетическо й федерации давно идет», – сказал Прокопец.