65 российских легкоатлетов подали заявки на выступление под нейтральным флагом

Всего 65 российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов.

Напомним, что российские легкоатлеты не выступают на международном уровне с 2015 года из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики в следствие допинг-скандалов.

В настоящее время IAAF организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.