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    65 российских легкоатлетов подали заявки на выступление под нейтральным флагом

    Теги сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF

    Всего 65 российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов.

    Напомним, что российские легкоатлеты не выступают на международном уровне с 2015 года из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики в следствие допинг-скандалов.

    В настоящее время IAAF организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.

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