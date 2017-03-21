МОК аннулировал результаты Ханафеевой, Валюкевич и Беспаловой в Лондоне-2012 из-за допинга

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) 15 марта вынесла решения в отношении трех российских легкоатлеток – Гульфии Ханафеевой (метание молота), Виктории Валюкевич (тройной прыжок) и Марии Беспаловой (метание молота).

Комиссия постановила, что они нарушили антидопинговые правила во время Игр-2012 в Лондоне на основании повторных проверок проб. Результаты соревнований аннулированы, олимпийская атрибутика подлежит возврату.

Также Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что россиянка Вера Ганеева, нарушившая антидопинговые правила в Лондоне 2012, вернула в Олимпийский комитет России (ОКР) диплом участника.

На Играх-2012 Беспалова заняла 11-е место, Валюкевич была 8-й, Ханафеева выбыла в полуфинале.