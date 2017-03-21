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    МОК аннулировал результаты Ханафеевой, Валюкевич и Беспаловой в Лондоне-2012 из-за допинга

    Теги метания допинг сборная России жен МОК дисквалификации тройной прыжок Гульфия Ханафеева Лондон-2012 Мария Беспалова Виктория Валюкевич Вера Ганеева

    Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) 15 марта вынесла решения в отношении трех российских легкоатлеток – Гульфии Ханафеевой (метание молота), Виктории Валюкевич (тройной прыжок) и Марии Беспаловой (метание молота).

    Комиссия постановила, что они нарушили антидопинговые правила во время Игр-2012 в Лондоне на основании повторных проверок проб. Результаты соревнований аннулированы, олимпийская атрибутика подлежит возврату.

    Также Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что россиянка Вера Ганеева, нарушившая антидопинговые правила в Лондоне 2012, вернула в Олимпийский комитет России (ОКР) диплом участника.

    На Играх-2012 Беспалова заняла 11-е место, Валюкевич была 8-й, Ханафеева выбыла в полуфинале.

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