Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением насчет назначения Виталия Мутко на должность вице-премьера, а также рассказал о значимости вклада России в бюджет организации.

«Виталия я хорошо и очень давно знаю, лично у меня его переход в правительство вопросов не вызывает. В конце концов, его назначение – это только российский вопрос.

Насколько мне известно, оно было связано с его работой в качестве главы оргкомитета чемпионата мира 2018 года. Правда, теперь получилось, что он не может быть членом исполкома FIFA, потому что является вице-премьером.

– Вы говорили о необходимости увеличения бюджета. Сколько средств нужно WADA?

– До конца года нам нужно еще 3-4 миллиона долларов, чтобы закончить запущенные процессы. Что касается будущего, то мы полагаем, что помимо нашего годового бюджета в размере 30 миллионов долларов, мы должны найти еще 35 миллионов.

Здесь есть один важный момент. Раньше мы получали деньги от России, и это были серьезная помощь, но сейчас ситуация изменилась. Мы не можем принимать взносы от организации, признанной несоответствующей кодексу WADA.

Вот вам еще одна причина, почему мы заинтересованы в скорейшем восстановлении РУСАДА. Мы финансово заинтересованы в этом, нам нужна помощь России», – сказал Риди.