Президент Международного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди поделился мнением о практике терапевтических исключений.

– Что вы думаете по поводу того, что спортсменам разрешается употреблять запрещенные препараты?

– У нас есть рабочая группа, которая рассматривает этот вопрос. Есть стандарты применения лечебных средств, которые разрабатываются с начала 90-х годов.

Если ваша болезнь требует приема запрещенных лекарств, вы можете принимать их при условии, что находитесь под наблюдением врача и следуете его рекомендациям. Если, например, спортсменка плавает много лет, но при этом она астматик, почему она не может принимать нужные лекарства?

Да, может показаться, что существующая система очень открыта к злоупотреблениям, поэтому мне кажется, ее нужно сделать более жесткой, подключить больше независимых медицинских экспертов.

– Вы сказали про астму. Почему WADA до сих пор не запретила лекарства для ее лечения?

– Моя жена, например, астматик, но она играет в гольф, хоть и на любительском уровне. У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для России стала новостью.

В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства, – сказал Риди.