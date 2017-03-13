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    РУСАДА ищет генерального директора в интернете, зарплата – 140 тысяч рублей

    Теги РУСАДА Анна Анцелиович

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ищет генерального директора через известный рекрутинговый интернет-портал HeadHunter.

    Объявление о соответствующей вакансии появилось 10 марта.

    «Основная задача генерального директора – обеспечение целостности, независимости и объективности агентства, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права российских спортсменов и спортсменов других стран на участие в спортивных соревнованиях, свободных от допинга.

    А также гарантия реализации Агентства эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте», – говорится в тексте вакансии.

    Зарплата генерального директора РУСАДА составит 140 тысяч рублей в месяц.

    Напомним, что 7 марта исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста.

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