РУСАДА ищет генерального директора в интернете, зарплата – 140 тысяч рублей

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ищет генерального директора через известный рекрутинговый интернет-портал HeadHunter.

Объявление о соответствующей вакансии появилось 10 марта.

«Основная задача генерального директора – обеспечение целостности, независимости и объективности агентства, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права российских спортсменов и спортсменов других стран на участие в спортивных соревнованиях, свободных от допинга.

А также гарантия реализации Агентства эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте», – говорится в тексте вакансии.

Зарплата генерального директора РУСАДА составит 140 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что 7 марта исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста.