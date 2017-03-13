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    Президент WADA: «Достоверность фактов доклада Макларена сомнений не вызывает»

    Теги сборная России сборная России жен WADA Павел Колобков Крэйг Риди РУСАДА Ричард Макларен

    Президент WADA Крэйг Риди уверен в правдивости информации из доклада Ричарда Макларена.

    «Достоверность фактов доклада Макларена сомнений не вызывает, доказательная база достаточно основательная. Информация открыта, и с ней могут ознакомиться все желающие.

    Мы находимся в постоянном контакте с РУСАДА, министром спорта Павлом Колобковым. Дорожная карта давно разработана, мы все заинтересованы в том, чтобы РУСАДА восстановило соответствие, чтобы самая большая страна в мире соответствовала мировому антидопинговому кодексу», – рассказал Риди.

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