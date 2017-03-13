WADA: «Назначение Исинбаевой в РУСАДА не согласуется с дорожной картой по восстановлению российской легкой атлетики»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство назначением Елены Исинбаевой на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.
«WADA было проинформировано о новых назначениях РУСАДА в наблюдательный совет, в частности, об избрании его нового председателя.
Данное назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной WADA.
Несмотря на решение российских властей об избрании членов совета, агентство передаст эту информацию в свой независимый комитет для дальнейшего рассмотрения соответствия требованиям», – сообщили в WADA.
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