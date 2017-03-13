Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство назначением Елены Исинбаевой на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

«WADA было проинформировано о новых назначениях РУСАДА в наблюдательный совет, в частности, об избрании его нового председателя.

Данное назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной WADA.

Несмотря на решение российских властей об избрании членов совета, агентство передаст эту информацию в свой независимый комитет для дальнейшего рассмотрения соответствия требованиям», – сообщили в WADA.