Ричард Макларен: «Многие не доверяют Родченкову, говорят, что он криминальная персона. Но это не так»
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен рассказал о том, почему поверил показаниям Григория Родченкова.
«Хочу немного сказать о докторе Родченкове. Многие говорят, что не доверяют ему, что он криминальная персона. Но это не так.
Почему мы ему поверили? Были две фундаментальные причины: во-первых, он бы потерял визу в том случае, если бы говорил неправду; во-вторых, его показания нашли отражение в нашем расследовании. Я думаю, что он был правдив с нами в рамках моего мандата», – сказал Макларен.
Также Макларен отметил, что Родченков был и все еще остается под контролем ФБР.
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