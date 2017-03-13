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    Ричард Макларен: «Многие не доверяют Родченкову, говорят, что он криминальная персона. Но это не так»

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен Григорий Родченков

    Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен рассказал о том, почему поверил показаниям Григория Родченкова.

    «Хочу немного сказать о докторе Родченкове. Многие говорят, что не доверяют ему, что он криминальная персона. Но это не так.

    Почему мы ему поверили? Были две фундаментальные причины: во-первых, он бы потерял визу в том случае, если бы говорил неправду; во-вторых, его показания нашли отражение в нашем расследовании. Я думаю, что он был правдив с нами в рамках моего мандата», – сказал Макларен.

    Также Макларен отметил, что Родченков был и все еще остается под контролем ФБР.

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