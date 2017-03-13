Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен рассказал о том, почему поверил показаниям Григория Родченкова.

«Хочу немного сказать о докторе Родченкове. Многие говорят, что не доверяют ему, что он криминальная персона. Но это не так.

Почему мы ему поверили? Были две фундаментальные причины: во-первых, он бы потерял визу в том случае, если бы говорил неправду; во-вторых, его показания нашли отражение в нашем расследовании. Я думаю, что он был правдив с нами в рамках моего мандата», – сказал Макларен.

Также Макларен отметил, что Родченков был и все еще остается под контролем ФБР.