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    Гендиректор WADA: «Важно, что Мутко, Нагорных и Желанова больше не работают в Министерстве спорта России»

    Теги Виталий Мутко допинг WADA РУСАДА Наталья Желанова Юрий Нагорных Министерство спорта России антидопинговое агентство Великобритании Оливер Нигли

    Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Нигли рассказал о положительных изменениях в российской антидопинговой системе.

    «Важно, что у нас работают в России два эксперта, важно, что член Совета Европы вошел в руководство РУСАДА, важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова больше не работают в министерстве спорта.

    Важно, что в 2016 году UKAD провело в России качественную программу тестирования», – сказал Нигли на ежегодном симпозиуме WADA.

    «Все, что случилось в России, дестабилизировало мировое спортивное сообщество.

    Можно говорить о том, что вся эта ситуация, все, что произошло, позволило нам определиться с нашими приоритетами, с тем, куда мы должны двигаться.

    Мы должны усилить работу с информаторами, мы должны пересмотреть программу аккредитации лабораторий, мы должны развивать систему ADAMS, нужно пересмотреть структуру управления нашего агентства», – добавил функционер.

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