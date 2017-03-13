Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Нигли рассказал о положительных изменениях в российской антидопинговой системе.

«Важно, что у нас работают в России два эксперта, важно, что член Совета Европы вошел в руководство РУСАДА, важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова больше не работают в министерстве спорта.

Важно, что в 2016 году UKAD провело в России качественную программу тестирования», – сказал Нигли на ежегодном симпозиуме WADA.

«Все, что случилось в России, дестабилизировало мировое спортивное сообщество.

Можно говорить о том, что вся эта ситуация, все, что произошло, позволило нам определиться с нашими приоритетами, с тем, куда мы должны двигаться.

Мы должны усилить работу с информаторами, мы должны пересмотреть программу аккредитации лабораторий, мы должны развивать систему ADAMS, нужно пересмотреть структуру управления нашего агентства», – добавил функционер.