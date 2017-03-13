CAS пожизненно дисквалифицировал Португалова

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение пожизненно дисквалифицировать экс-заместителя директора Всесоюзного научно-исследовательского института спорта Сергея Португалова.

Специалист признан виновным в нарушении нескольких статей Антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

10 марта CAS вынес решение о пожизненной дисквалификации Португалова, которое вступило в силу в тот же день.

Напомним, что Португалов был одним из фигурантов фильма ARD о допинге в российской легкой атлетике, после выхода которого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало независимое расследование под руководством Ричарда Паунда.