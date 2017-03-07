На финансирование РУСАДА за три года выделят 1,67 миллиарда рублей
Правительство России утвердило финансирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ближайшие три года на сумму 1,67 миллиарда рублей.
«Законом о федеральном бюджете предусмотрено прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России.
В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1670,1 млн рублей (по 556,7 млн рублей ежегодно)», – говорится в постановлении.
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