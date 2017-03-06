Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свой результат на зимнем чемпионате Европы (4-е место), а также рассказала о выступлении под нейтральным флагом.

«Я довольна показанным результатом – 6,84 м, но, конечно, недовольна занятым местом. Четвертое место – самое обидное, даже пятое не так обидно, как четвертое. Но все равно я рада своему выступлению. У меня очень давно не было далеких прыжков. Даже 6,80 м не прыгала.

Мне было легче выступать здесь, чем на Олимпиаде. Не было такого психологического давления. Дружелюбные соперники, дружелюбные болельщики...

Сейчас неделю отдохну – и начну готовиться к чемпионату мира в Лондоне. Надеюсь, там уже будет больше российских спортсменов. Мне очень некомфортно выступать в одиночку, без нашей дружной команды. Я верила, что и в Белграде будут наши ребята, но…

– Вас сейчас чаще проверяют на допинг, чем раньше?

– Нет, также. Когда я живу и тренируюсь в США, берут пробы один раз в месяц, иногда в два. И обязательно – когда выступаю на соревнованиях в Европе. Все то же самое. Меня это не напрягает. Главное, что стихла агрессивная обстановка вокруг меня.

– Агрессивность была со стороны иностранцев или соотечественников, которые не одобряют выступления под нейтральным флагом?

– Всех вместе. Было очень много доброжелателей, но столько же и недоброжелателей. У каждого свое мнение. Я старалась не обращать ни на кого внимания, но было невозможно полностью абстрагироваться от ситуации. Когда ты одна против всего мира – это очень тяжело. Но я оказалась к этому готова», – сказала Клишина.