Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о санкциях в отношении России в Рио-2016, работе с информаторами Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отношениях с Владимиром Путиным.

«Последние месяцы показали, что мы были на правильном пути, принимая решения по Рио-2016. Мы могли принять лишь временные решения на основе промежуточного доклада Макларена. Теперь у нас на руках полный отчет, в котором видно, что существуют некоторые проблемы с доказательствами.

– До Рио были обвинения в существовании допинговой системы в России…

– Этот вопрос мы рассматривали. Помните, что российские спортивные функционеры не получили аккредитации на Игры. А в отношении спортсменов мы руководствуемся презумпцией невиновности и допустили до турнира только тех, кто смог продемонстрировать свою чистоту.

– Главному свидетелю Юлии Степановой не было позволено стартовать на Олимпиаде.

– Да, это с эмоциональной точки зрения произвело большой эффект. В контексте Рио-2016 это было самое сложное решение. Поэтому мы обратились к нашему комитету по этике. Мы хотели, чтобы это не выглядело как политическое решение.

Но мы единственная спортивная организация, которая поддерживает Степановых. Сейчас Юлия Степанова может найти другой национальных олимпийский комитет, чтобы претендовать на выступление в Олимпиаде, а ее муж Виталий является экспертом по антидопингу, и в частности помогает нам с докладом Макларена.

– Какие у вас отношения с президентом России Владимиром Путиным?

– Мы вели конструктивную работу перед Олимпиадой в Сочи. Со всеми лидерами стран, где проходят Игры, у меня одинаковые отношения. Чтобы внести ясность, скажу, что я не обсуждал с Путиным вопрос о санкциях в отношении России из-за допинговых проблем», – сказал Бах.