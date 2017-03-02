Президент WADA выразил недовольство публикацией письма о нехватке доказательств в докладе Макларена

Президент WADA Крэйг Риди выразил недовольство тем, что генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер опубликовал открытое письмо, в котором сообщил о нехватке доказательств применения российскими спортсменами допинга в докладе Ричарда Макларена.

«Я не знал, что они опубликуют это письмо, и был уверен, что подобный удар в спину не повторится. Это письмо оказалось просто контрпродуктивным для долгой работы WADA по восстановлению антидопинговой системы в России.

Это письмо не отражает того факта, что целью Макларена было доказать факт государственной системы допинга в России. Что он и сделал в абсолютно полном объеме. Акцент должен быть сделан именно на это, а не на какие-то там ошибки и недосказанности в доказательствах», – рассказал Риди.