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    Президент WADA выразил недовольство публикацией письма о нехватке доказательств в докладе Макларена

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Крэйг Риди Ричард Макларен Кристоф де Кеппер

    Президент WADA Крэйг Риди выразил недовольство тем, что генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер опубликовал открытое письмо, в котором сообщил о нехватке доказательств применения российскими спортсменами допинга в докладе Ричарда Макларена.

    «Я не знал, что они опубликуют это письмо, и был уверен, что подобный удар в спину не повторится. Это письмо оказалось просто контрпродуктивным для долгой работы WADA по восстановлению антидопинговой системы в России.

    Это письмо не отражает того факта, что целью Макларена было доказать факт государственной системы допинга в России. Что он и сделал в абсолютно полном объеме. Акцент должен быть сделан именно на это, а не на какие-то там ошибки и недосказанности в доказательствах», – рассказал Риди.

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