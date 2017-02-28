Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МОК изменил требования к городам-кандидатам на проведение Олимпийских игр

    Теги МОК

    Международный олимпийский комитет (МОК) изменил требования к городам-кандидатам на проведение Олимпийских игр.

    Теперь город, претендующий на проведение Игр, обязан:

    – не допускать любой дискриминации людей или стран на почве расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или других взглядов, национального или социального происхождения, имущества, места рождения и прочих аспектов.

    – защищать и уважать права человека, а также наказывать любое нарушение прав человека в соответствии с законами как международными, так и конкретной страны.

    – воздержаться от любых действий, связанных с мошенничеством или коррупцией.

    – осуществлять все действия, предусмотренные в контракте с МОК, в должной манере и в соответствии с международными стандартами.

    – принять все необходимые шаги, чтобы согласовать проведение Игр в городе с властями страны и другими заинтересованными сторонами, дабы не были нарушены международные соглашения и законы страны, касающиеся строительства, защиты окружающей среды, здоровья и безопасности, условий труда и культурного наследия.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться