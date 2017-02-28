Международный олимпийский комитет (МОК) изменил требования к городам-кандидатам на проведение Олимпийских игр.

Теперь город, претендующий на проведение Игр, обязан:

– не допускать любой дискриминации людей или стран на почве расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или других взглядов, национального или социального происхождения, имущества, места рождения и прочих аспектов.

– защищать и уважать права человека, а также наказывать любое нарушение прав человека в соответствии с законами как международными, так и конкретной страны.

– воздержаться от любых действий, связанных с мошенничеством или коррупцией.

– осуществлять все действия, предусмотренные в контракте с МОК, в должной манере и в соответствии с международными стандартами.

– принять все необходимые шаги, чтобы согласовать проведение Игр в городе с властями страны и другими заинтересованными сторонами, дабы не были нарушены международные соглашения и законы страны, касающиеся строительства, защиты окружающей среды, здоровья и безопасности, условий труда и культурного наследия.