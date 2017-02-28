Российские легкоатлеты организовали группу Rocket Science Project, выступающую против допинга

Несколько российских легкоатлетов организовали собственную тренировочную группу Rocket Science Project.

Группа надеется поддержать практику информаторов, в ней проводится строгая антидопинговая политика. За нарушение правил спортсменам грозит штраф в 25 тысяч долларов.

«Глупо отрицать, что у нас в стране большие проблемы с допингом. Как следствие этого, спортивные технологии, наука и знания отстают, наверное, лет на 20 от мирового уровня. Если система не будет перестроена, нам грозит, что в ближайшие годы у нас не будет медалей на Олимпиадах. У нас не осталось выбора – измениться или погибнуть», – сказал тренер Евгений Пищалов, возглавляющий проект.

Группа хочет функционировать независимо от российских спортивных организаций, обвиняемых в причастности к допинговым скандалам.

«Если мы почувствуем давление, мы лучше закроем проект. Наверное, ситуация была ужасной много лет, но сейчас люди начали это понимать. Нам нужно быть вместе и изменить ее», – сказал метатель молота Сергей Литвинов.

«В нашей ментальности принято считать, что все другие спортсмены жрут допинг, а мы делаем это меньше, поэтому мы хорошие. И если вы считаете, что все используют запрещенные препарата, то информировать о допинге считается плохим», – рассказал бегун Василий Пермитин.

По мнению Ярослава Рыбакова, чемпиона Европы в прыжках в высоту, российские допинг-офицеры на соревнованиях не тестировали тех, кто использовал допинг, а его проверяли часто.

«Мне говорили: «Тебя выбрали снова» На чемпионате России был невероятный уровень борьбы, хороший результат гарантировал гранты на следующий год. Ставки были очень высоки. Наверное, выиграть чистым чемпионат страны было еще тяжелее или так же тяжело, как чемпионат мира или Олимпиаду», – сказал Рыбаков, работающий тренером в центре.