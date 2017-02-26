Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал заявление WADA о том, что в докладе Ричарда Макларена мало доказательств для применения каких-то санкций к российским спортсменам.

«Наша задача сегодня – как можно скорее восстановить антидопинговую систему, здесь достаточно эффективно работает антидопинговая комиссия Смирнова с WADA и МОК, не надо сейчас вести боевые действия. Во многом Макларен и WADA были введены в заблуждение этими пространными данными Родченкова.

Вообще доклад больше похож на роман, написанный Родченковым, он не заслуживает доверия, особенно, если он сам заявляет, что был организатором всех схем, но во второй части уже указано, что его показания могут считаться достоверными, поскольку он давал их под угрозой экстрадиции из США. Но это какая-то слабая гарантия того, что он сказал правду.

Тем не менее, расследование будет продолжаться, это большая работа, я уверен, если мы восстановим антидопинговую систему, наши спортсмены будут участвовать во всех соревнованиях», – рассказал Жуков.