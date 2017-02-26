Американское антидопинговое агентство (USADA) обнаружило возможные нарушения антидопинговых правил в работе тренера Альберто Саласара, который работает с британским бегуном Мо Фарой, утверждает The Sunday Times.

В марте 2016 года USADA подготовило доклад для внутреннего использования по расследованию работы тренера, этот доклад попал в редакцию The Sunday Times от хакеров Fancy Bears. USADA начало расследование летом 2015 года после того, как на телеканале BBC вышел фильм о нарушениях в Nike Oregon Project – группе Саласара.

В докладе утверждается, что Саласар давал спортсменам из своей группы без необходимого медицинского обоснования разрешенные препараты, которые могут иметь негативные последствия для здоровья.

USADA подтвердило, что «готовило доклад в связи с вызовом в суд от государственной медицинской лицензионной службы по делу Nike Oregon Project. Так как медицинский орган все еще занимается этим делом, а мы продолжаем расследование, то не будем давать комментарии в дальнейшем».

В докладе сообщается, что Саласар:

– использовал запрещенный метод, когда применял разрешенный препарат L-карнитин.

– рисковал здоровьем спортсменов, когда выписывал потенциально опасные препараты для повышения уровня тестостерона и улучшения восстановления, несмотря на отсутствие медицинской необходимости.

Также говорится, что тренер и спортсмены препятствовали изучению медицинских записей во время расследования.