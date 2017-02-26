Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    The Sunday Times: USADA обнаружило возможные нарушения в работе тренера Мо Фары

    Теги бег допинг USADA сборная Великобритании Мохаммед Фара Альберто Саласар

    Американское антидопинговое агентство (USADA) обнаружило возможные нарушения антидопинговых правил в работе тренера Альберто Саласара, который работает с британским бегуном Мо Фарой, утверждает The Sunday Times.

    В марте 2016 года USADA подготовило доклад для внутреннего использования по расследованию работы тренера, этот доклад попал в редакцию The Sunday Times от хакеров Fancy Bears. USADA начало расследование летом 2015 года после того, как на телеканале BBC вышел фильм о нарушениях в Nike Oregon Project – группе Саласара.

    В докладе утверждается, что Саласар давал спортсменам из своей группы без необходимого медицинского обоснования разрешенные препараты, которые могут иметь негативные последствия для здоровья.

    USADA подтвердило, что «готовило доклад в связи с вызовом в суд от государственной медицинской лицензионной службы по делу Nike Oregon Project. Так как медицинский орган все еще занимается этим делом, а мы продолжаем расследование, то не будем давать комментарии в дальнейшем».

    В докладе сообщается, что Саласар:

    – использовал запрещенный метод, когда применял разрешенный препарат L-карнитин.

    – рисковал здоровьем спортсменов, когда выписывал потенциально опасные препараты для повышения уровня тестостерона и улучшения восстановления, несмотря на отсутствие медицинской необходимости.

    Также говорится, что тренер и спортсмены препятствовали изучению медицинских записей во время расследования.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться