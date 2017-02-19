Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    The Daily Mail: Мутко заставил Пищальникову молчать о допинг-системе в России

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг сборная России жен Владимир Путин Дарья Пищальникова WADA IAAF Виталий Степанов

    По информации The Daily Mail, вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко в 2013 году заставил молчать метательницу диска Дарью Пищальникову о допинг-системе в стране.

    Пищальникова, сдавшая положительную допинг-пробу перед Лондоном-2012, в 2013 году отправила в WADA и IAAF письма, в которых рассказала о причастии Валентина Балахничева, Валентина Маслакова, Алексея Мельникова и Григория Родченкова к допинговой системе в России. WADA перенаправило ее письмо российским чиновникам в надежде на то, что они разберутся с проблемой.

    После этого Мутко встретился с Пищальниковой и сказал ей, что президенту России Владимиру Путину необходима московская антидопинговая лаборатория для Сочи-2014, и что спортсменка должна отказаться от своих слов.

    Сначала Пищальникова не согласилась с уговорами Мутко, но ей пригрозили пожизненной дисквалификацией. В случае, если Пищальникова отказалась бы от своих показаний, спортсменке обещали дисквалификацию сроком в 10 лет. Легкоатлетка согласилась и отозвала свои обвинения.

    «Мутко был министром спорта в то время. Он бы не остался на своем посту, если бы в Сочи повторился провал Ванкувера-2010.

    Когда я работал в РУСАДА, то видел, что лояльные к нему люди всегда занимали хорошие посты. Мутко должен быть отстранен от спорта пожизненно. Без обсуждений. Он уничтожает олимпийские ценности», – рассказал информатор WADA Виталий Степанов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться