ВФЛА подтвердила, что только один легкоатлет вернул олимпийскую медаль

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала российских спортсменов, дисквалифицированных за допинг, возвращать медали.

«ВФЛА сообщает, что по итогам перепроверки проб Олимпийских игр в Пекине и Лондоне дисциплинарной комиссией МОК вынесены решения в отношении 19 российских легкоатлетов.

В соответствии с данными решениями спортсмены, признанные нарушившими антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых был спортсмен, уличенный в нарушении антидопинговых правил, обязаны вернуть медали и другую олимпийскую атрибутику в МОК.

Возврату подлежат 23 медали, из них 11 медалей подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.

На сегодняшний день только Антон Кокорин (участник мужской эстафеты 4х400 м в Пекине 2008) выполнил это требование. Стоит отметить, что сам Антон не нарушал антидопинговых правил.

ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в МОК, последовать его примеру.

ВФЛА напоминает спортсменам, уличенным в нарушении антидопинговых правил и обязанным вернуть медали, о традиционном ритуале – олимпийской клятве спортсменов уважать и соблюдать правила МОК, которую они давали на открытии Олимпийских игр.

Пренебрежение к правилам Олимпийской хартии и неисполнение решений МОК по возврату медалей негативно сказывается на процессе восстановления членства ВФЛА и возврате наших атлетов на международные старты», – говорится в заявлении.

Из 21 российского спортсмена, лишенного олимпийских медалей в Пекине и Лондоне, только один вернул награду МОК