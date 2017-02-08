Двукратный призер Олимпийских игр в прыжках в длину Игорь Тер-Ованесян поделился мнением о проблеме допинга в легкой атлетике.

«Помню, как на Играх-1968 года в Мехико результаты восточных немцев очень сильно выросли. Тогда они изо всех сил стремились превзойти команду ФРГ. Но это был скорее не допинг, а хорошая фармакология. Занимались этим и в СССР. Я тоже в свое время прибегал к фармакологии, но мне это не помогло, стало только хуже.

Очень боюсь, что если лжи вокруг легкой атлетики будет становиться все больше, то люди просто не будут заниматься этим видом спорта. А зачем, если сегодня человек – первый, а завтра выясняется, что он употреблял допинг?

Взять ту же ситуацию с Лебедевой. Прошло девять лет после Игр в Пекине, и ее решили убрать. Да все рекордсмены мира в легкой атлетике употребляли допинг!

Тот же президент IAAF Себастьян Коу… Я совершенно убежден, что он жрал запрещенные препараты в 1980-м году, когда выиграл золото Олимпиады в Москве. Зато потом он стал членом английского парламента», – сказал Тер-Ованесян.