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    Татьяна Лебедева: «Решение IAAF – неуважение к атлетам, к которым действительно нет претензий»

    Теги чемпионат мира чемпионат Европы допинг сборная России сборная России жен Татьяна Лебедева ВФЛА IAAF антидопинговое агентство Великобритании

    Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала решение IAAF оставить отстранение российских спортсменов от международных соревнований в силе.

    «Это было ожидаемо, просматривалось, что нереально выступить на чемпионате мира в Лондоне нашим спортсменам под нашим флагом. Когда нас отстранили, то намекнули на два года. Но больше года нас тестирует UKAD, и я считаю, что если спортсмен, которого тестируют больше года и к которому нет претензий... Могли бы уже зимой и уж тем более летом дать допуск к соревнованиям!

    Но наблюдается затягивание процесса. Это неуважение к атлетам, к которым действительно нет претензий. И это отголоски коллективной ответственности. Они решили только накануне чемпионата Европы вынести вердикт относительно наших атлетов, которые подали индивидуальные заявки в IAAF. Они мурыжат спортсменов, которые готовятся, выступают на чемпионате России.

    А члены рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА до последнего будут тянуть время! Для спортсмена это очень неприятно и в психологическом плане, и в физическом. У меня нет слов, хочется ругаться», – рассказала Лебедева.

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