Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала решение IAAF оставить отстранение российских спортсменов от международных соревнований в силе.

«Это было ожидаемо, просматривалось, что нереально выступить на чемпионате мира в Лондоне нашим спортсменам под нашим флагом. Когда нас отстранили, то намекнули на два года. Но больше года нас тестирует UKAD, и я считаю, что если спортсмен, которого тестируют больше года и к которому нет претензий... Могли бы уже зимой и уж тем более летом дать допуск к соревнованиям!

Но наблюдается затягивание процесса. Это неуважение к атлетам, к которым действительно нет претензий. И это отголоски коллективной ответственности. Они решили только накануне чемпионата Европы вынести вердикт относительно наших атлетов, которые подали индивидуальные заявки в IAAF. Они мурыжат спортсменов, которые готовятся, выступают на чемпионате России.

А члены рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА до последнего будут тянуть время! Для спортсмена это очень неприятно и в психологическом плане, и в физическом. У меня нет слов, хочется ругаться», – рассказала Лебедева.