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    Дмитрий Козак: «Будем поддерживать идею проведения летних Игр в Санкт-Петербурге, если горожане этого захотят»

    Теги МОК Александр Жуков ОКР Дмитрий Козак Олимпиада-2028

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство готово поддержать проведение летних Игр в Санкт-Петербурге.

    «Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летнюю Олимпиаду в Санкт-Петербурге. Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства.

    Для того, чтобы Сочи стал олимпийской столицей, мы во всей стране проводили референдум и доказали МОК, что все население России хочет, чтобы страна была столицей Игр.

    Если МОК, международные федерации выступят с таким предложением, а горожане поддержат эту идею, то правительство РФ готово поддерживать такие начинания», – сказал Козак.

    «В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры, – это Казань, Сочи, Санкт-Петербург», – сказала глава ОКР Александр Жуков.

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