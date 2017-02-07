Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в восстановлении членства.

«Надо спокойно относиться к этому, не уходить в эмоции. А если не согласны, пытаться решать все в правовом поле.

Здесь много из серии, когда нам говорят, что вы проделали очень большую работу, но многое еще предстоит сделать.

Это происходит, когда нет четких критериев, четких регламентных вещей. Многое скрыто за дверями президиумов и исполкомов. Крайне сложно что-то сделать», – сказал Мутко.

«IAAF не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ. Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран», – заявил чиновник.