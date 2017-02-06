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    Отбывшие дисквалификацию за допинг российские спортсмены могут быть лишены президентской стипендии на два года

    Теги допинг сборная России сборная России жен Министерство спорта России

    Министерство спорта России разработало законопроект, согласно которому отбывшие дисквалификацию за допинг российские спортсмены могут быть лишены президентской стипендии на два года.

    На сегодняшний день спортсмены и тренеры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, лишаются стипендии только на срок самой дисквалификации. Новый закон может лишить таких спортсменов стипендии еще на два года после отбытия наказания.

    Пока в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.

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