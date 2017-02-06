Министерство спорта России разработало законопроект, согласно которому отбывшие дисквалификацию за допинг российские спортсмены могут быть лишены президентской стипендии на два года.

На сегодняшний день спортсмены и тренеры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, лишаются стипендии только на срок самой дисквалификации. Новый закон может лишить таких спортсменов стипендии еще на два года после отбытия наказания.

Пока в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.