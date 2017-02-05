Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала желание многих легкоатлетов из России выступать под нейтральным флагом.

«Я видела интервью Сергея Шубенкова, где он сказал, что тот негатив, который обрушился на него после принятого им решения выступать под нейтральным флагом, – лишь несколько процентов от того, что выдержала летом до Олимпиады Клишина. Так вот. Я надеюсь, что Сережа, насмотревшись на то, как критиковали меня, будет стойко и спокойно относиться к горьким и обидным высказываниям в свой адрес.

У меня так не получилось. Я была страшно подавлена и не могла понять, за что меня распинают соотечественники. Я старалась ни читать прессу, не смотреть телевизор, но информация все равно просачивалась, и я очень страдала. Потому что я не предатель своей Родины! И Шубенков не предатель, и Мария Кучина, и те ребята, кто написал письмо в IAAF с просьбой о допуске к международным стартам.

Шубенков сказал правильные слова о том, что он чемпион мира, добывал медали для своей страны, а сейчас у него отняли эту возможность. Я уверена, каждый чистый спортсмен, никогда не употреблявший допинг, имеет полное право выступать на соревнованиях.

Если российские легкоатлеты выступят на том же чемпионате Европы даже под нейтральным флагом, то каждый иностранец в мире все равно будет знать, что мы из России, и защищаем честь своей страны. Невзирая на все скандалы, которые происходят вокруг нас в нашей любимой стране», – рассказала Клишина.

Отвалите от Шубенкова. Он все делает правильно. Мнение Юрия Дудя