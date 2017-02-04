Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Антюх завершила карьеру

Российская бегунья Наталья Антюх объявила о завершении карьеры.

«Нет, все, хватит», – ответила спортсменка на вопрос, намерена ли она продолжать выступления.

Антюх является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами, на ее счету серебро в эстафете 4х400 м Афин-2004 и бронза Игр-2004 на дистанции 400 м. Антюх – двукратная чемпионка мира, и трехкратный бронзовый призер мировых первенств. Россиянка дважды становилась чемпионкой мира в залах. Антюх является также пятикратной чемпионкой Европы (дважды – в залах).

Россиянка была лишена серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м из-за допинга, обнаруженного у ее подруги по команде Антонины Кривошапки.