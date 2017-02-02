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    Болт не намерен продолжать карьеру после чемпионата мира-2017

    Теги бег Усэйн Болт сборная Ямайки

    Ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что не намерен продолжать карьеру после чемпионата мира-2017.

    Организаторы Игр Содружества-2018 пригласили спортсмена выступить на соревнованиях, но Болт ответил отказом.

    «Чтобы выйти на старт в следующем сезоне, мне нужно тренироваться настолько много, насколько это необходимо для соответствия высокому уровню. Этого не произойдет», – рассказал Болт.

    Чемпионат мира-2017 пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

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