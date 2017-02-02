Болт не намерен продолжать карьеру после чемпионата мира-2017

Ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что не намерен продолжать карьеру после чемпионата мира-2017.

Организаторы Игр Содружества-2018 пригласили спортсмена выступить на соревнованиях, но Болт ответил отказом.

«Чтобы выйти на старт в следующем сезоне, мне нужно тренироваться настолько много, насколько это необходимо для соответствия высокому уровню. Этого не произойдет», – рассказал Болт.

Чемпионат мира-2017 пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.