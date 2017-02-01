Ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал о том, как отреагировал на лишение золотой медали эстафеты Пекина-2008 из-за допинга Несты Картера.

«Сначала я расстроился, конечно. Но это жизнь, всякие вещи случаются...

Пока я не печалюсь. Жду, будет ли Картер подавать апелляцию или что-то в этом роде. Другими словами – я просто буду смотреть, как пойдут дела. Но медаль я отдал», – рассказал Болт.