Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усэйн Болт: «Пока не расстроен потерей олимпийского золота. Жду, будет ли Картер подавать апелляцию»

    Теги бег допинг Пекин-2008 Усэйн Болт сборная Ямайки Неста Картер

    Ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал о том, как отреагировал на лишение золотой медали эстафеты Пекина-2008 из-за допинга Несты Картера.

    «Сначала я расстроился, конечно. Но это жизнь, всякие вещи случаются...

    Пока я не печалюсь. Жду, будет ли Картер подавать апелляцию или что-то в этом роде. Другими словами – я просто буду смотреть, как пойдут дела. Но медаль я отдал», – рассказал Болт.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться