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    Татьяна Лебедева: «Давайте тогда медали заморозим на несколько лет»

    Теги прыжки в длину допинг сборная России жен МОК Татьяна Лебедева тройной прыжок Пекин-2008

    Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что не согласна со своей дисквалификацией за допинг.

    «Бороться за свои награды я буду до последнего. Что касается процедуры возвращения медали, ее нигде четко не прописали.

    Даже чисто по-человечески, здесь и сейчас вам вручили медаль, выпустили книги со статистикой, показали телезрителям. А через 8-10 лет сказали: нет, что-то у вас не так, верните медаль. Мы в третий раз вскрыли вашу пробу, посмотрели и что-то сомневаемся.

    А как быть болельщикам? А тем, кто написал и опубликовал эти книги? Получается, там написана ложь? Это создает совершенно новые прецеденты.

    Давайте тогда медали заморозим на несколько лет. Будем определять чемпионов и награждать их через 10 лет, через 20», – сказала Лебедева.

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