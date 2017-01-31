Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что не согласна со своей дисквалификацией за допинг.

«Бороться за свои награды я буду до последнего. Что касается процедуры возвращения медали, ее нигде четко не прописали.

Даже чисто по-человечески, здесь и сейчас вам вручили медаль, выпустили книги со статистикой, показали телезрителям. А через 8-10 лет сказали: нет, что-то у вас не так, верните медаль. Мы в третий раз вскрыли вашу пробу, посмотрели и что-то сомневаемся.

А как быть болельщикам? А тем, кто написал и опубликовал эти книги? Получается, там написана ложь? Это создает совершенно новые прецеденты.

Давайте тогда медали заморозим на несколько лет. Будем определять чемпионов и награждать их через 10 лет, через 20», – сказала Лебедева.