Один или два россиянина выступят на чемпионате Европы под нейтральным флагом

Один или два российских спортсмена точно выступят на чемпионате Европы в помещении под нейтральным флагом.

«Мы должны подождать доклад от Руне Андерсена. Но я знаю, что некоторые российские спортсмены хотят принять участие на турнире, а одного или двух мы уже допустили», – рассказал президент Европейской федерации легкой атлетики Свейн Арне Хансен.

Чемпионат Европы в помещениях пройдет в Белграде в марте.

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