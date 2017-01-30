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    Один или два россиянина выступят на чемпионате Европы под нейтральным флагом

    Теги чемпионат Европы в залах сборная России сборная России жен Руне Андерсен Свейн Арне Хансен

    Один или два российских спортсмена точно выступят на чемпионате Европы в помещении под нейтральным флагом.

    «Мы должны подождать доклад от Руне Андерсена. Но я знаю, что некоторые российские спортсмены хотят принять участие на турнире, а одного или двух мы уже допустили», – рассказал президент Европейской федерации легкой атлетики Свейн Арне Хансен.

    Чемпионат Европы в помещениях пройдет в Белграде в марте.

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