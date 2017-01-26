Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал статистику перепроверки допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012, предоставленную МОК.

«Разоблачительная информация: МОК набивает карманы миллиардами, но заплатил за перепроверку только 20 процентов тестов из Пекина-2008. Срок давности теперь истек.

Из Лондона-2012 пока что проверили меньше 10 процентов тестов. После того, как в Пекине многие пробы остались без проверки: МОК снова даст улизнуть многим обманщикам?» – написал Зеппельт.