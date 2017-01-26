Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хайо Зеппельт: «Из Лондона проверены меньше 10 процентов тестов. МОК снова даст улизнуть многим обманщикам?»

    Теги допинг МОК Пекин-2008 Лондон-2012 Хайо Зеппельт

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал статистику перепроверки допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012, предоставленную МОК.

    «Разоблачительная информация: МОК набивает карманы миллиардами, но заплатил за перепроверку только 20 процентов тестов из Пекина-2008. Срок давности теперь истек.

    Из Лондона-2012 пока что проверили меньше 10 процентов тестов. После того, как в Пекине многие пробы остались без проверки: МОК снова даст улизнуть многим обманщикам?» – написал Зеппельт.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться