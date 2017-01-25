Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал лишение легкоатлетки Татьяны Лебедевой медалей Пекина-2008 за допинг.

«Это какое-то безумие. Мы уже от спорта уходим в сторону. Считаю, мир спорта превращается в политику. Два полушария: Россия и все остальные с TUE. Это очень плохо, все может в тупик какой-то зайти.

Здравого смысла и правового поля здесь нет. Чистая политика. Конечно, допинг – это зло, с которым всем нужно сегодня бороться. Но это вещь, которую можно победить, если мы будем все вместе, – как с терроризмом. Но у нас двойные стандарты. Если вы наказываете за вещество, а у кого-то есть право это вещество применять – это глупость», – рассказал Мутко.